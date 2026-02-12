A dieci anni dal terremoto del 2016, le Marche mostrano i progressi fatti grazie a progetti di arte e cultura. Alla fiera Bit di Milano, la regione ha allestito uno stand che mette in luce le iniziative per far ripartire i borghi colpiti dal sisma. Qui, protagonisti e visitatori possono scoprire le storie di rinascita e le nuove opportunità che stanno dando nuova vita a paesini un tempo devastati.

ANCONA A 10 anni dal terremoto del 2016, lo stand regionale alla Bit di Milano è diventato la vetrina internazionale dove raccontare, con i suoi protagonisti, la rinascita delle Marche del sisma. O come la ricostruzione fisica, inquadrata in un unico e coerente piano territoriale, ha generato un nuovo approccio per la montagna. I risultati si vedono Un’impostazione che, dalle testimonianze, ha già prodotto risultati visibili, valore e nuovi orizzonti e segna una discontinuità, soprattutto nel metodo, rispetto alle tradizionali politiche per le aree interne. A dare voce a questa strategia, due talk guidati dal direttore del Corriere Adriatico, Giancarlo Laurenzi. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

© Corriereadriatico.it - Milioni, arte e percorsi: alla Bit i progetti per far rinascere i borghi delle Marche piegati dal sisma

Approfondimenti su Marche Rinascita

Domani Ancona torna protagonista alla Bit di Milano.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Marche Rinascita

Argomenti discussi: Bit di Milano, gli appuntamenti in agenda della struttura commissariale con le regioni del cratere; Trenord, nel 2025 oltre 11 milioni di passeggeri nel tempo libero; Buen camino, valori & turismo; Nasce la Liguria degli Anelli tra turismo lento e svolta digitale.

Tutte le volte che l'Italia ha speso milioni per acquistare opere d'arte (e perché)Ville, dipinti, statue, è la legge a stabilire come l'Italia compra dalle collezioni private per restituire alla collettività pezzi di patrimonio culturale. L'ultimo acquisto, da record, è l'Antonello ... today.it

Galleria Nazionale d'Arte moderna e contemporanea, stanziati 15 milioni per la riqualificazioneIl ministero della cultura investe oltre 15 milioni di euro per la riqualificazione dell’Ala Cosenza della Galleria nazionale d'arte moderna e contemporanea a Roma (Gnamc), rimasta incompiuta per ... roma.corriere.it

ARTE | Chiuso il capitolo dell’acquisto, alla cifra di 14,9 milioni di dollari, ora si apre quello, altrettanto delicato, della destinazione. IL SERVIZIO - facebook.com facebook

Markiplier, nome d'arte di Mark Fischbach, è uno youtuber statunitense. Il suo canale è seguito da 38.2 milioni di utenti. Nel 2022, Markiplier ha giocato a Iron Lung, un videogioco indipendente sviluppato da una sola persona, David Szymanski. Onestamente x.com