Sirivannavari presenta The Eternal Nautilus | la nuova visione estetica della Spring Summer 2026
Un nuovo progetto visivo viene presentato da un noto marchio di moda per la stagione SpringSummer 2026. La campagna si intitola “The Eternal Nautilus” e si ispira a temi come il mare, la luce e la trasformazione contemporanea. La collezione viene mostrata attraverso immagini che puntano a catturare queste atmosfere, offrendo uno sguardo sulle proposte di stile per la prossima stagione.
Sirivannavari lancia la campagna SpringSummer 2026 “The Eternal Nautilus”: un viaggio visivo tra mare, luce e metamorfosi contemporanea. Un racconto immersivo che unisce moda, natura e immaginazione. La nuova campagna SpringSummer 2026 di Sirivannavari, intitolata “The Eternal Nautilus”, trasforma l’estetica della collezione in un’esperienza visiva sospesa tra realtà e dimensione onirica. Il mare diventa il luogo simbolico in cui si sviluppa la narrazione: luce, acqua e paesaggi incontaminati costruiscono un dialogo continuo tra corpo e ambiente. Le immagini esplorano la fluidità dell’oceano attraverso silhouette che seguono il movimento delle onde: abiti leggeri, bodysuit luminosi, superfici iridescenti e dettagli artigianali evocano la vita subacquea e l’armonia organica delle conchiglie.🔗 Leggi su Lopinionista.it
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