Un nuovo progetto visivo viene presentato da un noto marchio di moda per la stagione SpringSummer 2026. La campagna si intitola “The Eternal Nautilus” e si ispira a temi come il mare, la luce e la trasformazione contemporanea. La collezione viene mostrata attraverso immagini che puntano a catturare queste atmosfere, offrendo uno sguardo sulle proposte di stile per la prossima stagione.

Sirivannavari lancia la campagna SpringSummer 2026 “The Eternal Nautilus”: un viaggio visivo tra mare, luce e metamorfosi contemporanea. Un racconto immersivo che unisce moda, natura e immaginazione. La nuova campagna SpringSummer 2026 di Sirivannavari, intitolata “The Eternal Nautilus”, trasforma l’estetica della collezione in un’esperienza visiva sospesa tra realtà e dimensione onirica. Il mare diventa il luogo simbolico in cui si sviluppa la narrazione: luce, acqua e paesaggi incontaminati costruiscono un dialogo continuo tra corpo e ambiente. Le immagini esplorano la fluidità dell’oceano attraverso silhouette che seguono il movimento delle onde: abiti leggeri, bodysuit luminosi, superfici iridescenti e dettagli artigianali evocano la vita subacquea e l’armonia organica delle conchiglie.🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Sirivannavari presenta “The Eternal Nautilus”: la nuova visione estetica della Spring/Summer 2026

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