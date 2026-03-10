MCS presenta la collezione Spring Summer 2026 | il nuovo rider tra natura città e libertà contemporanea

MCS ha presentato la collezione Spring Summer 2026, caratterizzata da un mix di heritage e materiali innovativi. La linea si ispira a un rider urbano che si muove tra natura e città, con una palette di colori naturali. La collezione combina elementi tradizionali e moderni, offrendo un nuovo volto allo stile contemporaneo ispirato alla libertà di movimento.

MCS lancia la collezione Spring Summer 2026: heritage, materiali innovativi, palette naturali e il nuovo volto del rider urbano. MCS inaugura la stagione Spring Summer 2026 con una collezione che segna un nuovo capitolo del suo percorso stilistico: un'evoluzione fedele alle radici del brand, ma capace di interpretare il presente con consapevolezza e dinamismo. Il marchio, simbolo del casual lifestyle di ispirazione americana, ridefinisce la figura del rider contemporaneo trasformandolo in un esploratore urbano, libero di muoversi tra città e natura con lo stesso spirito indipendente. Il nuovo rider non è più soltanto l'icona country legata all'immaginario dell'American Dream.