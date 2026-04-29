Sipro festeggia cinquant’anni di attività, con un bilancio che include il dimezzamento dei debiti e tre aziende pronte a insediarsi a Ferrara Nord. La società, nota per il suo approccio pratico e la capacità di pianificazione, ha raggiunto questi risultati nel corso degli anni. La celebrazione segna un traguardo importante per l’impresa, che ha mantenuto una presenza stabile nel settore e continua a sviluppare nuovi progetti nella zona.

Che pragmatismo e visione fossero le sue cifre distintive lo avevamo capito da tempo a queste latitudini. Paolo Govoni, quando inforca gli occhiali, da una parte rivolge lo sguardo alla sua formazione imprenditoriale, dall’altra unisce i puntini delle relazioni coltivate negli anni. E’ questa alchimia che lo ha portato, da un anno a questa parte, alla guida di Sipro che, ieri mattina nella sala conferenze della Camera di Commercio, ha celebrato i 50 anni di attività con l’approvazione del bilancio. I risultati sono significativi: "Esercizio in positivo, esposizione debitoria verso il sistema bancario dimezzata, collaborazioni rafforzate con...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Sipro celebra 50 anni di attività: "Debiti dimezzati e tre imprese pronte a insediarsi a Ferrara Nord"

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