Sipro bilancio solido e debiti dimezzati | utile da 85mila euro e 50 anni di attività

La società ha approvato il bilancio per l’anno 2025, con un utile di 85 mila euro e un indebitamento ridotto della metà rispetto al passato. Quest’anno segna anche il cinquantesimo anniversario dalla fondazione, un traguardo che viene festeggiato con la consapevolezza di aver consolidato la propria presenza nel territorio. I risultati economici mostrano una situazione finanziaria stabile e in crescita.

Sipro approva il bilancio 2025 e celebra 50 anni di attività a servizio del territorio, tra traguardi raggiunti e prospettive future. L’esercizio 2025 si chiude con un utile ante imposte di circa 85mila euro, confermando la solidità economico-finanziaria della società e la capacità di coniugare.🔗 Leggi su Ferraratoday.it Notizie correlate Bilancio record per la banca ravennate, utile netto da 42 milioni di euro: approvato un doppio dividendoL’assemblea dei soci della Cassa di Ravenna, presieduta da Antonio Patuelli, riunitasi al Teatro comunale di Russi, ha approvato all'unanimità i... Chieti Solidale: utile a 186mila euro e servizi senza debiti? Cosa sapere Chieti Solidale approva bilancio 2025 con utile di 186 mila euro e produzione da 8,3 milioni.