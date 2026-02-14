Opere di Roggi a Parigi L’artista castiglionese celebra i 50 anni di attività

Andrea Roggi, scultore di Castiglione Fiorentino, ha deciso di esporre le sue opere a Parigi per festeggiare i 50 anni di carriera, un traguardo raggiunto grazie a una lunga serie di esposizioni internazionali. La mostra alla Galeries Bartoux, che apre le porte questa settimana, presenta più di trenta sculture realizzate nel corso degli anni, tra cui alcune creazioni ispirate alla sua terra natale. Roggi ha scelto la capitale francese perché lì ha ottenuto i primi riconoscimenti e ha costruito buona parte della sua reputazione.

Castiglion Fiorentino guarda a Parigi con un po' di orgoglio in più. Andrea Roggi, scultore castiglionese tra i più conosciuti a livello internazionale, celebra i suoi cinquant'anni di attività artistica con una mostra retrospettiva alla Galeries Bartoux. L'esposizione ha aperto il 12 febbraio nella capitale francese e resta visitabile fino all'8 marzo, portando all'estero un percorso creativo nato proprio tra le colline della Valdichiana. A sottolineare il valore dell'appuntamento è il sindaco Mario Agnelli: "Mi congratulo con l'artista castiglionese Andrea Roggi che per celebrare i suoi 50 anni di attività artistica espone le sue opere nella prestigiosa Galeries Bartoux di Parigi.