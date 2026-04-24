Il bilancio 2025 di Chieti Solidale è stato approvato con un utile di 186 mila euro, mentre la produzione totale ha raggiunto circa 8,3 milioni di euro. La relazione evidenzia che l’ente ha fornito servizi senza accumulare debiti e ha mantenuto una gestione finanziaria equilibrata nel corso dell’anno. I dati sono stati presentati nel consuntivo approvato durante l’assemblea, con la partecipazione dei rappresentanti dell’organizzazione.

? Cosa sapere Chieti Solidale approva bilancio 2025 con utile di 186 mila euro e produzione da 8,3 milioni.. La gestione autonoma garantisce farmacie comunali e servizi sociali con 120 dipendenti senza nuovi debiti.. L’assemblea dei soci di Chieti Solidale Srl ha approvato il bilancio 2025 confermando un utile di 186 mila euro e una produzione complessiva che tocca gli 8,3 milioni di euro per la società partecipata comunale. Seduti al tavolino di un bar in centro, guardando le strade della nostra città, è difficile non riflettere su come certi meccanismi amministrativi riescano a tradursi in servizi reali per le persone. I dati che arrivano dalla gestione pubblica locale parlano di una struttura che ha saputo reggere l’urto dell’anno appena trascorso, mantenendo un patrimonio netto pari a 3,6 milioni di euro.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Chieti Solidale: utile a 186mila euro e servizi senza debiti

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