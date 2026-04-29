Atp Madrid Sinner fatica ma supera Jodar con un super tie-break e vola in semifinale

Nel torneo ATP di Madrid, Jannik Sinner ha raggiunto per la prima volta le semifinali di un Masters 1000. Dopo un’ora e 50 minuti di partita, il tennista italiano ha conquistato la vittoria contro il talento spagnolo Rafael Jodar, vincendo il secondo set al tie-break. La sfida si è conclusa con il punteggio di 6-2, 7-6.

Per la prima volta in semifinale al Masters 1000 di Madrid. Jannik Sinner, non senza patemi d’animo, supera il talento spagnolo Rafael Jodar con il punteggio di 6-2, 7-6 dopo quasi due ore di gioco. Qualche sbavatura di troppo ma è fenomenale nei punti che contano come dimostra il tie-break del secondo set vinto per 7 punti a zero. C’è più di un motivo, insomma, se è lui il numero uno del mondo. L’azzurro raggiunge la sua 28esima vittoria stagionale, venerdì se la vedrà contro uno tra il francese Fils o il ceco Lehecka. Le parole di Jannik. “Jodar mi ha spinto al limite, è un giocatore incredibile. L’ho affrontato per la prima volta, per le prossime saprò cosa aspettarmi.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Atp Madrid, Sinner fatica ma supera Jodar con un super tie-break e vola in semifinale Notizie correlate LIVE Sinner-Jodar 6-2, 7-6, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: tie-break dominato 7-0, n.1 in semifinale!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE QUANDO SI GIOCANO LE SEMIFINALI A MADRID 18. LIVE Sinner-Jodar 6-2, 6-6, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: si va al tie-breakCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-0 Largo il rovescio inside-out di Jodar in uscita dal servizio. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Sinner dopo la vittoria contro Bonzi: Condizioni particolari, devo migliorare. VIDEO; Live Jannik Sinner - Benjamin Bonzi - Madrid Men's Singles -: Punteggi & Highlights Tennis - 24/04/2026; ATP Madrid, Sinner: Il tennis ha bisogno di Alcaraz, mancherà tantissimo. È un giorno triste; Atp Madrid, Sinner fatica ma supera Bonzi. Alcaraz choc: salta il Roland Garros. ATP Madrid, Sinner fatica ma supera Jodar con un super tie-break e vola in semifinaleL’azzurro, reduce da 20 vittorie di fila, si impone sul talento spagnolo con il punteggio 6-2, 7-6 ... msn.com Atp Madrid, Sinner ai quarti batte Jódar in due set: l’azzurro è in semifinaleJannik Sinner ha conquistato, per la prima volta in carriera, un posto in semifinale al Masters 1000 di Madrid: il numero 1 del mondo ha battuto ai quarti Rafael Jódar, uno degli astri nascenti del te ... tg24.sky.it Tennis, Open Madrid Master 1000: Quarti di finale: Sinner-Jodar 6-2, 7-6. (7-0 al tie-break). L'Azzurro vola in semifinale https://www.rainews.it/maratona/2026/04/tennis-atp-madrid-si-parte-sinner-musetti-news-aggiornamenti-video-dirette-49661251-e1e4-436 - facebook.com facebook Sinner-Jodar all'Atp Madrid, dove vedere in tv e streaming #SkySport #SkyTennis x.com