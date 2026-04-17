Atp 500 Monaco Cobolli vola in semifinale | battuto Kopriva in due set

Flavio Cobolli si è qualificato per le semifinali del torneo ATP 500 di Monaco, noto come BMW Open, disputato sui campi in terra rossa dell’Iphitos Tennis Club. Nel corso della competizione, ha superato in due set il suo avversario, Kopriva. La manifestazione vede la partecipazione di numerosi tennisti professionisti e ha un montepremi complessivo di oltre 2,5 milioni di euro.

Flavio Cobolli conquista un posto nelle semifinali del "BMW Open", Atp 500 da 2.561.110 euro di scena sui campi in terra rossa dell’Iphitos Tennis Club di Monaco di Baviera, in Germania. Il 23enne romano, numero 16 del mondo e quarto favorito del seeding, ha sconfitto per 6-3 6-2 il ceco Vit Kopriva, che agli ottavi aveva eliminato Luciano Darderi. Cobolli, a caccia del secondo titolo stagionale dopo il successo all’Atp 500 di Acapulco, attende ora il vincente del match fra Alexander Zverev e Francisco Cerundolo.🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Atp 500 Monaco, Cobolli vola in semifinale: battuto Kopriva in due set Notizie correlate LIVE Cobolli-Kopriva 6-3, 5-2, ATP Monaco 2026 in DIRETTA: il romano vola via nel 2° set!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-FILS NON PRIMA DELLE 16. Leggi anche: ATP Acapulco, Cobolli è in semifinale: battuto Wu Yibing in due set Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Cobolli ai quarti, Darderi fuori con Kopriva; Sorteggio: Zverev riparte dal torneo di casa, Cobolli e Darderi nella sua metà di tabellone; Internazionali di Monaco di Baviera 2026: tutte le partite e i risultati in diretta · Tennis ATP; Monaco di Baviera: ci sono Cobolli e Darderi al via. ATP Monaco di Baviera: Cobolli in semifinale, battuto KoprivaTennis - Italiani | Cobolli è il primo italiano a rientrare tra i primi quattro del torneo dopo sette anni. Sabato 18 aprile la terza semifinale della stagione ... ubitennis.com LIVE Cobolli-Kopriva 6-3, 6-2, ATP Monaco 2026 in DIRETTA: terza semifinale stagionale per il romanoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-FILS NON PRIMA DELLE 16.00 Si chiude qui la DIRETTA LIVE della partita di Flavio ... oasport.it ! 6-3, 6-2 contro Kopriva e semifinale al 500 di Monaco Flavio Cobolli on fire quest'oggi e prosegue l'avventura al torneo tedesco! #flaviocobolli #cobolli #tennis #atp #monaco facebook Musetti ai quarti a Barcellona: Moutet eliminato Lorenzo Musetti continua il suo percorso all’ATP 500 di Barcellona e supera Corentin Moutet in due set, 6-3 6-4, chiudendo la pratica dopo un’ora e 42 minuti di gioco. Per lui si tratta del terzo quarto di final x.com