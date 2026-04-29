Sinner travolge Jodar | tie-break perfetto e dominio mentale

Nella partita del 29 aprile 2026, Jannik Sinner ha affrontato Rafael Jodar vincendo con il punteggio di 6-2, 7-6. Nel secondo set, l'azzurro ha neutralizzato sette palle break e ha concluso il tie-break con un punteggio di 7-0. La vittoria ha visto Sinner dominare sia dal punto di vista tecnico che mentale, confermando la sua superiorità sul campo.

? Cosa sapere Jannik Sinner batte Rafael Jodar 6-2 7-6 il 29 aprile 2026.. L'azzurro neutralizza sette palle break e chiude il secondo set con un tie-break 7-0.. Il 29 aprile 2026, Jannik Sinner ha imposto la propria supremazia su Rafael Jodar con un netto 6-2 7-6, trasformando una sfida fisica in una lezione di gestione mentale e cinismo tattico. L’azzurro non ha lasciato spazio a dubbi sulla gerarchia del tennis mondiale. Nonostante le resistenze dello spagnolo, il numero uno ha gestito ogni momento di crisi, chiudendo il secondo set con un tie-break da manuale sul punteggio di 7-0. La prestazione riflette una maturità che va oltre il semplice colpo da fondo, evidenziando una capacità quasi sovrumana di alzare il livello proprio quando l’avversario cercava lo spiraglio per la rimonta.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sinner travolge Jodar: tie-break perfetto e dominio mentale Notizie correlate LIVE Sinner-Jodar 6-2, 7-6, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: tie-break dominato 7-0, n.1 in semifinale!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE QUANDO SI GIOCANO LE SEMIFINALI A MADRID 18. LIVE Sinner-Jodar 6-2, 6-6, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: si va al tie-breakCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-0 Largo il rovescio inside-out di Jodar in uscita dal servizio. Tutti gli aggiornamenti Si parla di: Sinner travolge Norrie e vola ai quarti: Madrid è (ancora) casa sua. LIVE Sinner-Jodar 6-2, 7-6, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: tie-break dominato 7-0, n.1 in semifinale!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE QUANDO SI GIOCANO LE SEMIFINALI A MADRID 18.16 Grazie per averci seguito, amici di OA Sport, e buon ... oasport.it Sinner senza sosta: batte pure Jodar e vola in semifinale a Madrid: chi sfideràIl numero uno azzurro affronta il giovanissimo tennista spagnolo - classe 2006 - ai quarti di finale sulla terra battuta in Spagna a caccia dell'ennesima finale in stagione ... tuttosport.com