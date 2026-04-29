LIVE Sinner-Jodar 6-2 7-6 ATP Madrid 2026 in DIRETTA | tie-break dominato 7-0 n1 in semifinale!

Nel torneo ATP di Madrid, il tennista ha vinto il primo set 6-2 e il secondo 7-6, con un tie-break vinto 7-0. Durante la partita, ha totalizzato 28 vincenti e commesso 12 errori gratuiti. Ora si trova in semifinale, con l'incontro ancora in corso. La partita è visibile in diretta e gli aggiornamenti sono disponibili sul sito ufficiale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE QUANDO SI GIOCANO LE SEMIFINALI A MADRID 18.14 28 vincenti e 12 gratuiti per Sinner. 19-16 il saldo per Jodar. 18.13 Sinner: “ Jodar mi ha spinto fino al limite, è un giocatore straordinario. Ho cercato di essere più pronto possibile, le prossime volte saprò cosa aspettarmi. Una partita di grande qualità, sono contento. Nel secondo set c’è stata una combinazione di fortuna ed esperienza. Semifinale in nove diversi Masters 1000? E’ difficile, l’importante è migliorare su tutte le superfici “. 18.12 Sinner giocherà la semifinale venerdì 1° maggio, molto probabilmente alle 16.00 (l’alternativa è alle 20.00).🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Sinner-Jodar 6-2, 7-6, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: tie-break dominato 7-0, n.1 in semifinale!

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