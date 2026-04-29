LIVE Sinner-Jodar 6-2 6-6 ATP Madrid 2026 in DIRETTA | si va al tie-break

Al torneo di Madrid, nel match tra il tennista con il primo nome Sinner e l'avversario Jodar, il punteggio attuale è di 6-2, 6-6. Il secondo set si è concluso con il punteggio in parità, portando la partita a un tie-break. Sul campo, Jodar ha realizzato un colpo di rovescio inside-out in uscita dal servizio, mentre gli spettatori attendono gli sviluppi del confronto.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-0 Largo il rovescio inside-out di Jodar in uscita dal servizio. 6-6 Ace al centro. Si va al tie-break. 40-0 Battuta vincente al centro. 30-0 Ancora una battuta esterna vincente. 15-0 Servizio esterno del n.1. 5-6 Servizio e diritto di Jodar, in rete il recupero di diritto dell’azzurro. 40-30 Palla corta mal giocata da Jodar, comodo diritto lungolinea dell’italiano. 40-15 In rete il diritto dal centro di Sinner. Sorriso amaro per il n.1 del mondo. 30-15 Risposta aggressiva di Sinner, largo il rovescio incrociato di Jodar in uscita dal servizio. 30-0 Lunga la risposta di diritto dell’italiano. 15-0 Largo il diritto lungolinea dell’azzurro.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sinner-Jodar 6-2, 6-6, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: si va al tie-break Jannik Sinner vs Benjamin Bonzi Highlights | Madrid 2026 Notizie correlate Leggi anche: LIVE Sinner-Bonzi 6-6, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: si va al tie-break LIVE Sinner-Jodar, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: Pliskova vince il tie-break del secondo setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:41 Karolina Pliskova chiude il secondo set al tie-break per 7-4. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Sinner-Jodar, vale un posto in semifinale: in campo dalle 16.00; Sinner-Jodar si vedrà su TV8 in chiaro oggi? Orario, canali esatti, streaming; Jannik Sinner alla prova Jodar: Sarà interessante, ho visto la partita con Fonseca. Non sarà l’unica…; Jodar-Kopriva: highlights Atp Madrid. VIDEO. LIVE Sinner-Jodar 6-2, 5-6, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: si entra nella fase caldissimaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5-6 Servizio e diritto di Jodar, in rete il recupero di diritto dell'azzurro. 40-30 Palla corta mal giocata da ... oasport.it Diretta Live Sinner-Jodar Madrid Quarti di finale: Jannik vince il primo set, equilibrio nel secondoParte forte lo spagnolo con due punti consecutivi, poi Jannik grazie a passante ed errore in palla corta dell’avversario risale. Jodar mette la prima di servizio, ma sbaglia il diritto. Ai vantaggi, l ... sport.virgilio.it Parata di stelle per la sfida tra Sinner e Jodar: i campioni del Real Madrid in tribuna - facebook.com facebook #Sinner- #Jodar, orario e dove vedere in tv e streaming il Masters 1000 di Madrid x.com