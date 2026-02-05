Mouratoglou deciso | Djokovic non è migliore di Sinner Reazione a sorpresa di Rafa Nadal
Patrick Mouratoglou analizza la semifinale degli Australian Open: "Jannik superiore nel gioco, Nole vince perché è il più grande agonista". Tra i commenti spuntano le emoticon di Nadal.🔗 Leggi su Fanpage.it
Mouratoglou: “Sinner ha fatto qualcosa di mai visto nel tennis. Neanche Federer, Nadal e Djokovic”
Diego Nargiso: “Ho visto da vicino la reazione di Sinner. Una volta Djokovic mi difese dai fischi”
Mouratoglou deciso: Djokovic non è migliore di Sinner. Reazione a sorpresa di Rafa Nadal
Una visione miope - Mouratoglou analizza il successo di Djokovic su Jannik SinnerCoach Patrick Mouratoglou è molto spesso attivo su tutti i suoi profili social per commentare le vicende legate al mondo del tennis. Naturalmente non poteva mancare la sua analisi dopo le spettacolari ... tennisworlditalia.com
“È una persona profondamente rispettata! E capisco davvero quello che ha passato.” — La leggenda del tennis Rafael Nadal ha rotto il silenzio dopo la sconfitta di Jannik Sinner nella semifinale degli Australian Open 2026, difendendo pubblicamente il giovan facebook
“Per me è un grande onore e un privilegio giocare di fronte a Rafa #Nadal” Durante la premiazione Carlos #Alcaraz dedica un pensiero al suo connazionale #AusOpen2026 #AustralianOpen x.com
