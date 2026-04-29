Il diciannovenne spagnolo Rafael Jodar ha affrontato un avversario di grande talento, riuscendo a mostrare le sue qualità sul campo. Jodar, considerato una giovane promessa del tennis spagnolo, ha sfidato Sinner in una partita che ha attirato l'attenzione degli appassionati. Nonostante la giovane età, Jodar si è distinto per le sue capacità tecniche, mentre Sinner ha dimostrato di non volersi arrendere facilmente, riuscendo a conquistare il match.

Il diciannovenne spagnolo Rafael Jodar è davvero forte. È l’ennesimo prodotto dell’industria del tennis spagnolo. Un giocatore di cui sentiremo parlare a lungo. Dopo la polemica sulle partite notturne a Madrid, Oggi Sinner lo ha affrontato e battuto ai quarti di finale del torneo spagnolo. Partita ostica, combattuta. Sinner l’ha vinta 6-2 7-6 con un finale di undici punti a zero. Ossia l’azzurro è andato a servire sul 5-6 nel secondo set. E da allora ha fatto tutti i punti. Ha vinto il gioco a zero e ha vinto a zero il the-break. ha annullato sette palle break. Sinner, nel tennis la fortuna non esiste. Nel post-match ha detto: “nel finale c’è stata una combinazione di fortuna ed esperienza”.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Sinner rifiuta l’idea di sconfitta, doma pure l’astro nascente Jodar

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