Si ferma agli ottavi il cammino di Matteo Berrettini al "Rolex Monte-Carlo Masters", terzo "1000" stagionale, dotato di un montepremi di 6.309.095 euro, che si sta disputando sulla terra rossa del Country Club di Monte-Carlo, nel Principato di Monaco. Il quasi 30enne romano, numero 90 Atp e reduce dal doppio 6-0 rifilato a Daniil Medvedev, è stato sconfitto per 6-3 6-2 in un’ora e 13 minuti di gioco da Joao Fonseca, enfant prodige brasiliano, numero 40 del mondo. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Atp Montecarlo, Berrettini si arrende all'astro nascente Fonseca: 6-3/6-2

LIVE Berrettini-Fonseca 3-6, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: il brasiliano si aggiudica il primo set3-5 Arriva il break per il brasiliano! In rete il dritto di Berrettini che ha sbagliato tutto quello che poteva negli ultimi due minuti 11.

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ATP Montecarlo: Berrettini cede il passo in due set a un brillante FonsecaFonseca gioca una partita ordinata e lascia cinque game a Berrettini, abbandonato dal servizio. Primo quarto di finale 1000 per il brasiliano ... ubitennis.com

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Finisce qui l'avventura di Matteo Berrettini nell'ATP di Montecarlo. Il giovane Fonseca mostra tutto il suo talento e chiude il match con un 6-3; 6-2; senza storia. Un vero peccato dopo l'exploit contro Medvedev che faceva sperare in un Matteo nelle condizioni fis - facebook.com facebook

Montecarlo Atp, Berrettini in campo con Fonseca. Zverev affronta Bergs, per Alcaraz c’è Etcheverry x.com