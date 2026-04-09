Atp Montecarlo Berrettini si arrende all' astro nascente Fonseca | 6-3 6-2

Da feedpress.me 9 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Si ferma agli ottavi il cammino di Matteo Berrettini al "Rolex Monte-Carlo Masters", terzo "1000" stagionale, dotato di un montepremi di 6.309.095 euro, che si sta disputando sulla terra rossa del Country Club di Monte-Carlo, nel Principato di Monaco. Il quasi 30enne romano, numero 90 Atp e reduce dal doppio 6-0 rifilato a Daniil Medvedev, è stato sconfitto per 6-3 6-2 in un’ora e 13 minuti di gioco da Joao Fonseca, enfant prodige brasiliano, numero 40 del mondo. 🔗 Leggi su Feedpress.me

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© Feedpress.me - Atp Montecarlo, Berrettini si arrende all'astro nascente Fonseca: 6-3/6-2

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