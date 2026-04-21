Durante un evento recente, il tennista ha dichiarato che la collaborazione con Sinner ha inciso positivamente sul suo modo di giocare. Ha anche aggiunto di aver intenzione di sfidare il collega in una gara sui kart, annunciando così un’imminente sfida tra i due atleti. La conversazione si è concentrata sugli aspetti tecnici e sulla crescita personale, senza approfondire altri dettagli sulla loro relazione professionale.

(Adnkronos) – "Quello che posso garantire è che Sinner mi ha reso un giocatore molto migliore. Il fatto di averlo lì, il fatto di averlo come obiettivo in ogni allenamento, il cercare di limare quei piccoli dettagli che devo migliorare, soprattutto quando so che dovrò affrontarlo, è ciò che più mi fa crescere". Carlos Alcaraz. L'articolo Alcaraz: “Sinner mi rende un giocatore migliore”. E lancia la sfida a Jannik. sui kart proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”....🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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