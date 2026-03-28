Atp Miami quando gioca oggi Sinner in finale | tra lui e il Sunshine Double c’è Lehecka | Orario e dove vederla in tv e streaming

Nella finale di oggi a Miami, Sinner affronta Lehecka, con l’obiettivo di completare il Sunshine Double dopo aver vinto 31 partite consecutive su cemento e aver raggiunto la finale nei due Masters 1000 americani. Nella semifinale, il tennista italiano ha battuto Alexander Zverev, confermando la sua forma attuale. L'incontro sarà trasmesso in diretta tv e streaming, offrendo la possibilità di seguire l’evento in tempo reale.

31 set consecutivi vinti su cemento, un percorso netto fin qui nei due Masters 1000 americani: Jannik Sinner è tornato a martellare e lo ha dimostrato di nuovo contro Alexander Zverev in semifinale a Miami. Per completare l’opera adesso c’è la finale contro Jiri Lehecka, tennista ceco dotato di grande e potenza e di un ottimo servizio, che sul cemento americano della Florida ha trovato continuità e giocherà la sua prima finale in un mille in carriera. Sinner è a un passo dal Sunshine Double, vale a dire la vittoria nello stesso anno nei Masters 1000 di Indian Wells e Miami. L’ultimo a riuscirci fu Roger Federer, nel 2017. Una vittoria anche a Miami sarebbe importantissima per più motivi: in primis per ritrovare definitivamente serenità mentale dopo un inizio di 2026 non semplice. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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