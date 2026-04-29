Jannik Sinner, 24 anni, è attualmente numero uno del circuito tennistico, una posizione raggiunta dopo anni di carriera. Recentemente, ha espresso diffidenza nei confronti di un giovane avversario di 19 anni, giudicando il suo stile di gioco e il suono dei colpi come segnali di una potenziale minaccia. La sua esperienza nel circuito sembra influenzare il suo atteggiamento nei confronti di questa nuova generazione di tennisti.

AGI - A soli 24 anni Jannik Sinner è ormai considerato un ‘vecchio’ del circuito, un tennista – il numero 1 del mondo – a cui le nuove generazioni si ispirano e che cercano di spodestare. Anche se, a ben guardare, le nuove generazioni hanno pochi anni di meno: c’è il 18enne brasiliano Joao Fonseca, ci sono i 20enni Learner Tien e Jakub Mensik, c’è il 21enne Arthur Fils. Tutti additati dagli esperti come potenziali antagonisti dei Big Two Sinner-Alcaraz. Eppure ancora acerbi e un gradino al di sotto i due fenomeni. Adesso in scena arriva un altro giovanissimo, il 19enne spagnolo Rafael Jódar, nato a Madrid il 17 settembre 2006. Sarà lui a sfidare oggi pomeriggio Jannik Sinner e ‘testare’ sul campo il suo livello effettivo.🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Sinner non si fida del 19enne Jodar, "sentite il suono dei suoi colpi"

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L'astro nascente Rafa Jodar se la vedrà contro il numero uno del mondo: Sinner nei confronti dello spagnolo ha solo parole di apprezzamento #Tennis #Sinner #MMOPEN x.com