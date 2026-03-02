Sinner si allena nell' arena vuota | il suono dei suoi colpi fa impressione

Jannik Sinner si sta allenando su un campo di cemento a Indian Wells, in vista del suo primo Masters 1000 della stagione. L’atleta si dedica alle sessioni di preparazione in un’arena vuota, con il rumore dei colpi che risuona forte nell’ambiente. Dopo l’eliminazione ai quarti di finale di Doha, si concentra sui prossimi impegni ufficiali. Il suo allenamento si svolge senza pubblico presente.

Jannik Sinner continua a prepare l'esordio del BNP Paribas Open. Il numero due del mondo è arrivato a Indian Wells dove si sta allenando in vista della sfida che aprirà la sua avventura nel primo Mast

Da oggi l'Italia potrà contare su tre giocatori in top 15 del ranking ATP Un risultato storico, non solo per il dato numerico in sé, ma anche per l'età dei tennisti in questione, ovvero Jannik Sinner (classe 2001), Lorenzo Musetti e Flavio Cobolli (classe 2002)

