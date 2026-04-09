Villa S Martino salvo ma il Lunano non si fida Il ds Dominici avvisa i suoi | Vietato distrarsi

Il campionato di Promozione sta per riprendere, con la squadra in testa alla classifica. Il direttore sportivo della squadra, Matteo Dominici, ha dichiarato che durante la pausa i giocatori si sono allenati con impegno e serietà. Tuttavia, ha anche avvertito che non bisogna abbassare la guardia e che è vietato distrarsi in vista delle prossime gare. La Villa S. Martino, invece, è considerata fuori pericolo.

Il campionato di Promozione si appresta a riprendere per il rush finale. La capolista. "La squadra ha trascorso la pausa con lo spirito giusto – dice il ds del Lunano Matteo Dominici – allenandosi molto bene e con grande professionalità. La sosta è servita per ricaricare le pile in vista del rush finale. Nella pausa abbiamo anche disputato un amichevole con la Fermignanese e la squadra si è comportata davvero bene disputando una buona prestazione, ora ci aspetta una partita molto importante sabato contro il Villa San Martino, dove non ci possiamo permetterci errori o passi falsi". Qui Villa. "Ho visto la squadra ‘stanca’ nelle ultime due... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Villa S. Martino salvo, ma il Lunano non si fida. Il ds Dominici avvisa i suoi: "Vietato distrarsi" Bologna-Brann, Italiano avvisa i suoi: «Guardate il Bodo, vietato sbagliare»Rossoblù senza Miranda per il ritorno di Europa League: emergenza a sinistra, ballottaggio Zortea-Joao Mario. Leggi anche: Il Lunano vince, altri tre punti preziosissimi. Villa San Martino corsaro sul campo del Vismara