Nel torneo di Madrid, Jannik Sinner ha affrontato Rafael Jodar in un match che ha attirato l’attenzione degli appassionati. Sinner ha vinto con il punteggio di 5-3 7-6, conquistando così l’accesso alle semifinali del Masters 1000. La partita ha visto il giovane italiano dominare in alcune fasi, mentre Jodar ha mostrato spunti di talento durante il confronto. La sfida si è conclusa con il successo di Sinner.

La prima sfida tra Jannik Sinner e Rafael Jodar non ha deluso le aspettative. Il numero uno al mondo batte il talentino spagnolo con il punteggio di 5-3 7-6 e vola in semifinale al Masters 1000 di Madrid. Match combattuto e deciso al tie-break del secondo set, con colpi spettacolari da una parte e dall'altra della rete. Guarda gli highlights.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Sinner lezione di tennis a Jodar, ma il match è uno spettacolo: gli highlights

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