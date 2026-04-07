Atp Montecarlo Sinner-Humbert highlights | lezione di tennis dell’azzurro

Da gazzetta.it 7 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Al torneo di Montecarlo, Jannik Sinner ha affrontato il francese Ugo Humbert e ha vinto in poco più di un’ora, con il risultato di 6-3 6-0. La partita ha visto l’azzurro mantenere un ritmo costante, senza lasciare spazio all’avversario, e concludere il match con decisione. Sinner ha mostrato solidità in tutte le fasi, portando a termine il primo turno senza troppi problemi.

Inizio in scioltezza a Montecarlo per Jannik Sinner, che in poco più di un’ora si sbarazza del francese Ugo Humbert con il punteggio di 6-3 6-0. Una vera e propria lezione di tennis dell’azzurro, che ha chiuso la sfida con un performance rating di 9,3. Si tratta di un parametro che misura la qualità dei colpi, la precisione e in generale il rendimento di un giocatore in campo su una scala da 1 a 10. All'esordio sulla terra rossa monegasca, Jannik è stato praticamente perfetto. Guarda gli highlights. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Atp Montecarlo, Sinner-Humbert highlights: lezione di tennis dell’azzurro

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