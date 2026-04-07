Atp Montecarlo Sinner-Humbert highlights | lezione di tennis dell’azzurro

Al torneo di Montecarlo, Jannik Sinner ha affrontato il francese Ugo Humbert e ha vinto in poco più di un’ora, con il risultato di 6-3 6-0. La partita ha visto l’azzurro mantenere un ritmo costante, senza lasciare spazio all’avversario, e concludere il match con decisione. Sinner ha mostrato solidità in tutte le fasi, portando a termine il primo turno senza troppi problemi.

Inizio in scioltezza a Montecarlo per Jannik Sinner, che in poco più di un’ora si sbarazza del francese Ugo Humbert con il punteggio di 6-3 6-0. Una vera e propria lezione di tennis dell’azzurro, che ha chiuso la sfida con un performance rating di 9,3. Si tratta di un parametro che misura la qualità dei colpi, la precisione e in generale il rendimento di un giocatore in campo su una scala da 1 a 10. All'esordio sulla terra rossa monegasca, Jannik è stato praticamente perfetto. Guarda gli highlights. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Atp Montecarlo, Sinner-Humbert highlights: lezione di tennis dell’azzurro Leggi anche: LIVE Sinner-Humbert 4-3, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: l’azzurro conduce di un break LIVE Sinner-Humbert 6-3 3-0, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: set e break di margine per l’azzurroCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-40 Tre palle del doppio break Sinner. Temi più discussi: Montecarlo, tutti gli orari: ecco quando debuttano Sinner e Alcaraz; Monte-Carlo LIVE, Sinner sfida Humbert: cronaca in diretta dalle 13; Sinner sfida Humbert: sai che è la 'sfida del cuore' di Dembélé?; Atp Montecarlo, attesa per Sinner: oggi sfida Humbert, gli italiani in campo. Montecarlo, oggi Sinner-Humbert al secondo turno - Il match in direttaJannik Sinner debutta all'Atp Masters 1000 di Montecarlo oggi, martedì 7 aprile 2026. L'azzurro, numero 2 del mondo, nel match del secondo turno affronta il francese Hugo Humbert, 27 anni e numero 34 ... adnkronos.com ATP Montecarlo: Sinner non fa sconti ad Humbert. Esordio a senso unico e gran rientro sulla terraSinner Humbert, Tennis - ATP | Super prestazione dell'azzurro, il francese dominato al servizio e in risposta, grande debutto sul rosso. Affronterà ora Cerundolo o Machac ... ubitennis.com #PremierSport | #ATP | #RolexMonteCarloMasters - facebook.com facebook Tennis: Atp Montecarlo, Sinner agli ottavi, Humbert ko in due set Jannik Sinner, al suo debutto stagionale in singolare sulla terra rossa, accede agli ottavi del Masters 1000 di Montecarlo. Il numero due del ranking mondiale ha battuto in due set il francese Ugo x.com