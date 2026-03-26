Sinner lezione di tennis a Tiafoe | highlights Atp Miami

Nel quarto di finale dell'ATP 1000 di Miami, Jannik Sinner ha battuto Frances Tiafoe in due set con il punteggio di 6-2, 6-2, in un'ora e 11 minuti di gioco. Durante l'incontro, l'azzurro ha messo in mostra diverse giocate, tra cui palle corte, smash e colpi potenti da fondocampo, portando a termine la vittoria con un dominio evidente.

Gli highlights della vittoria di Jannik Sinner su Frances Tiafoe nel quarto di finale dell'Atp 1000 di Miami: l'azzurro domina in due set (doppio 6-2 in un’ora e 11 minuti di gioco) e regala tante giocate spettacolari, tra palle corte, smash e colpi potenti da fondocampo. Sinnerà giocherà di nuovo venerdì: l'avversario della semifinale sarà il vincente di Zverev-Cerundolo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Sinner, lezione di tennis a Tiafoe: highlights Atp Miami Articoli correlati Tennis, Sinner batte Tiafoe e va in semifinale a MiamiTutto facile per Jannik Sinner nel quarto di finale del master 1000 di Miami : 6-2 6-2 il netto parziale rifilato all’americano Tiafoe , nervoso e... Leggi anche: Sinner-Tiafoe oggi all’Atp Miami 2026: orario e dove vederlo Jannik Sinner Takes On Denis Shapovalov For Place In Fourth Round | Indian Wells 2026 Highlights Una raccolta di contenuti su Atp Miami Temi più discussi: Jannik Sinner - Damir Dzumhur al Miami Open 2026: quando gioca, orario e dove vedere la partita in diretta · Tennis ATP; Atp Miami 2026, sorteggiato il tabellone maschile: con chi gioca Sinner; Quando gioca Jannik Sinner a Miami? L’orario del sorteggio e le due ipotesi di data per il debutto; Miami, Sinner piega Michelsen: ai quarti sfida con Tiafoe. Sinner-Tiafoe: highlights Atp MiamiJannik Sinner impegnato nei quarti di finale al Masters 1000 di Miami. L’azzurro scenderà in campo all’Hard Rock Stadium contro Frances Tiafoe, n. 19 del seeding. sport.sky.it Atp Miami, Sinner batte Tiafoe in due set e vola in semifinaleProsegue il cammino di Jannik Sinner a Miami: l'azzurro ha battuto lo statunitense Frances Tiafoe in due set (6-2, 6-2) e accede così alla semifinale dove sfiderà uno tra Zverev e Cerundolo. La crona ... tg24.sky.it Miami Open, Jannik Sinner batte Frances Tiafoe per 6-2, 6-2 e va in semifinale Hard Rock Stadium Approfondisci qui https://www.rainews.it/maratona/2026/03/atp-1000-miami-open-sinner-alcaraz-djokovic-musetti-paolini-zverev-shelton-bd7744b0-5407 - facebook.com facebook #Sinner-Tiafoe all'Atp Miami, il risultato in diretta live della partita dalle 18 #SkySport #SkyTennis x.com