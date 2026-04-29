La partita tra Jannik Sinner e Rafael Jodar si svolgerà oggi, mercoledì 29 aprile, nei quarti di finale dell’ATP Masters 1000 di Madrid. A causa delle previsioni di pioggia e di un’allerta meteo nella capitale spagnola, non è ancora chiaro se l’incontro si disputerà all’aperto o al coperto. La decisione verrà comunicata in base alle condizioni meteorologiche al momento.

Oggi, mercoledì 29 aprile, si giocherà la partita tra Jannik Sinner e Rafael Jodar valida per i quarti di finale dell’ATP Masters 1000 di Madrid. Si prospetta una giornata comunque difficile nella capitale spagnola, complice l’arrivo di una perturbazione che potrebbe creare alcuni disagi, complice anche l’allerta arancione diramata nelle scorse ore dall’ Agenzia Meteorologica Statale (AEMET). La pioggia però sicuramente non produrrà alcun tipo di problema al N.1 al mondo e al padrone di casa che, infatti, si sfideranno all’interno dello Stadio Manolo Santana, provvisto di una copertura mobile all’avanguardia pensata proprio per fronteggiare condizioni di questo tipo.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Sinner-Jodar si giocherà al coperto? Pioggia in arrivo e allerta meteo a Madrid

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