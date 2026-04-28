Jannik Sinner si è qualificato ai quarti di finale del Masters 1000 di Madrid dopo aver battuto in due set il britannico Cameron Norrie. Il giocatore italiano proseguirà la sua partita sulla terra rossa della capitale spagnola, dove dovrà affrontare un avversario di rilievo. Nei prossimi giorni, Sinner disputerà due incontri consecutivi, con possibili orari ancora da definire.

Jannik Sinner si è qualificato ai quarti di finale del Masters 1000 di Madrid, riuscendo a sconfiggere il britannico Cameron Norrie in due set e proseguendo così la propria avventura sulla terra rossa della capitale spagnola. I tornei di livello 1000 che si snodano su dodici giorni sono ormai alla pari degli Slam per quanto concerne i tempi di riposo e nei fatti propongono sempre un giorno di stop tra due incontri, ma ci sono alcune eccezioni e l’evento sul mattone tritato iberico prevede un tour de force per l’azzurro. Ottavi e quarti di finale si giocano in giorni contigui per la parte alta del tabellone: il numero 1 del mondo è sceso in campo oggi e tornerà in scena già mercoledì 29 aprile, quando dall’altra parte della rete troverà il vincente del confronto tra il ceco Vit Kopriva e lo spagnolo Rafael Jodar.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Sinner giocherà due partite in due giorni a Madrid! Tour de force e avversario temibile in arrivo: i possibili orari

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