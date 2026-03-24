Sinner-Michelsen oggi all’Atp Miami 2026 | orario e dove vederla in tv

Jannik Sinner ha fatto appena in tempo a riposare dopo la vittoria contro il francese Moutet, che oggi 24 marzo torna in campo all’Open Atp Miami 2026. Il tennista italiano oggi per gli ottavi di finale sfida lo statunitense Alex Michelsen – numero 40 del ranking. Nella notte italiana, l’altoatesino si è sbarazzato di Moutet in due set, con il punteggio di 6-1 6-4. “Sono molto contento di essere qui – ha dichiarato Sinner a fine partita – è sicuramente un torneo che mi è mancato lo scorso anno, quindi sono molto felice, e può succedere di tutto: questo sport è così imprevedibile. Cerchiamo quindi di mantenere la concentrazione molto alta, il più possibile, e poi vedremo cosa succederà nel prossimo turno”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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