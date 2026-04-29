Oggi all’ATP Madrid 2026 si svolge il match tra Jannik Sinner e Rafael Jodar. Dopo aver eliminato Cameron Norrie negli ottavi, il tennista italiano si prepara a sfidare lo spagnolo, che è tra i qualificati del torneo. La partita si gioca nel centrale del complesso, con inizio previsto nel primo pomeriggio. Entrambi i giocatori cercano di avanzare ai quarti di finale.

All’ Atp Madrid 2026 procede l’avventura di Jannik Sinner: dopo la vittoria agli ottavi contro Cameron Norrie, l’azzurro affronta oggi lo spagnolo Rafael Jodar, n. 42 al mondo. In palio c’è un posto in semifinale, con l’obiettivo di conquistare un trofeo che contribuirebbe ad aumentare il distacco in classifica da Carlos Alcaraz. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da #MMOPEN (@mutuamadridopen) Sinner-Jodar, il match dei quarti in diretta Inizio diretta: 290426 16:00 Fine diretta: 290426 18:00 16:00 290426 Sinner e Jodar si incontrano per la prima volta Match inedito quello tra Jannik Sinner e Rafael Jodar. I due non si sono mai incontrati prima d’oggi.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Sinner-Jodar oggi all’Atp Madrid 2026: il match in diretta

Sinner vs Jodar | ATP Madrid 2026 QF | Tennis Talk Preview

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Rafa Jodar crede nelle sue qualità Alle 16 Jannik Sinner affronterà il giovane astro nascente del tennis spagnolo Rafa Jodar, attualmente numero 42 del mondo, il quale non ha intenzione di dare per vinto davanti al tennista italiano #Tennis #Sinner #Jo x.com