Sinner-Bonzi in diretta LIVE in campo dalle 16 all'ATP Madrid 2026 | Jannik fa il suo esordio nel secondo turno

Alle ore 16:00 si disputa in diretta sul campo centrale del Mutua Madrid Open 2026 il match tra Jannik Sinner e Benjamin Bonzi, valido per il secondo turno dell’ATP Madrid 2026. Si tratta dell’esordio di Sinner nel torneo di questa edizione. La partita viene trasmessa in diretta, offrendo agli appassionati la possibilità di seguire l’incontro in tempo reale.

Jannik Sinner sfida Benjamin Bonzi sul campo centrale del Mutua Madrid Open 2026. Si gioca a partire dalle 16:00. Jannik, reduce dal successo di Monte Carlo 2026 dove ha riacquistato la prima posizione nel ranking mondiale, affronterà Benjamin Bonzi (numero 104 al mondo). Il vincitore di oggi accederà ai sedicesimi di finale del Masters 1000 spagnolo.🔗 Leggi su Fanpage.it

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