Sinner-Jodar all’Atp Madrid | il risultato in diretta live del match

Nel cuore della Caja Magica di Madrid si sta disputando il match tra Sinner e Jodar, quale quarto di finale dell’ATP Madrid. La partita mette di fronte due tennisti che rappresentano diverse generazioni del circuito professionistico. I due giocatori si affrontano in un match che si segue in tempo reale, con aggiornamenti sui punteggi e sugli sviluppi di ogni set.

Alla Caja Magica di Madrid va in scena un quarto di finale che unisce presente e futuro del tennis mondiale. Jannik Sinner affronta per la prima volta in carriera lo spagnolo Rafael Jodar, una delle rivelazioni più sorprendenti della stagione. In palio c’è un posto in semifinale in uno dei tornei più prestigiosi del circuito Masters 1000. L’azzurro arriva alla sfida forte di una continuità impressionante e di numeri da protagonista assoluto, ma dall’altra parte della rete trova un avversario giovane, in grande fiducia e sostenuto dal pubblico di casa. Jodar, entrato in tabellone con una wild card, sta vivendo un momento di crescita rapidissima e ha già dimostrato di poter competere ad altissimo livello sulla terra rossa.🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Sinner-Jodar all’Atp Madrid: il risultato in diretta live del match Jannik Sinner loves being in Spain | 2026 Madrid Notizie correlate Sinner-Jodar oggi all’Atp Madrid 2026: il match in direttaAll’Atp Madrid 2026 procede l’avventura di Jannik Sinner: dopo la vittoria agli ottavi contro Cameron Norrie, l’azzurro affronta oggi lo spagnolo... LIVE Sinner-Jodar, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: Pliskova vince il tie-break del secondo setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:41 Karolina Pliskova chiude il secondo set al tie-break per 7-4. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Jannik Sinner - Rafa Jodar al Madrid Open 2026: quando gioca, orario e dove vedere la partita in diretta · Tennis ATP; Occhio Sinner: Jodar devastante contro Kopriva all'Atp di Madrid; Sinner-Jodar oggi, semifinale Atp Madrid. Orario e dove vederla in tv; Il nuovo fenomeno Jodar sulla strada di Sinner. LIVE Sinner-Jodar 6-2, 7-6, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: tie-break dominato 7-0, n.1 in semifinale!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE QUANDO SI GIOCANO LE SEMIFINALI A MADRID 18.14 28 vincenti e 12 gratuiti per Sinner. 19-16 il saldo per Jodar. oasport.it Atp Madrid, Sinner-Jódar per un posto in semifinale: 1° set a Jannik, in corso il 2°. LIVELeggi su Sky TG24 l'articolo Atp Madrid, Sinner-Jódar per un posto in semifinale: 1° set a Jannik, in corso il 2°. LIVE ... tg24.sky.it Sinner manda ko Jodar in due set e conquista la semifinale dell’Atp 1000 di Madrid #Tuttosport #Sinner x.com Sinner manda ko Jodar in due set e conquista la semifinale dell’Atp 1000 di Madrid #Tuttosport #Sinner - facebook.com facebook