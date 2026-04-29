Durante la partita tra Sinner e Jodar all'ATP di Madrid 2026, Karolina Pliskova ha vinto il secondo set al tie-break con il punteggio di 7-4. La sfida è in corso e i giocatori continuano a scambiarsi punti sul campo. Segui gli aggiornamenti in tempo reale per conoscere l’evoluzione dell’incontro.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:41 Karolina Pliskova chiude il secondo set al tie-break per 7-4. La partita si deciderà al terzo. 13:33 Nel primo dei due quarti di finale del singolare femminile Anastasia Potapova si è imposta con un perentorio 6-1 su Karolina Pliskova. Buongiorno e bentrovati alla Diretta Live testuale del match di singolare tra l’ azzurro Jannik Sinner, numero 1 del seeding e del mondo, e lo spagnolo Rafael Jodar, in tabellone con una wild card, valido per i quarti di finale dell’ATP Masters 1000 di Madrid 2026 di tennis. Il match del terzultimo atto del torneo di singolare che vedrà protagonisti l’azzurro e lo spagnolo sarà il secondo in programma dalle ore 13.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Sinner-Jodar, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: Pliskova vince il tie-break del secondo set

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