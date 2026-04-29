“ What a player “. Se anche il numero uno al mondo si scomoda e dà la “benedizione”, vuol dire che qualcosa di speciale c’è. Con quella frase sulla telecamera, Jannik Sinner ha elogiato Rafael Jodar dopo averlo battuto ai quarti di finale a Madrid. Il 19enne spagnolo sta vivendo un 2026 da sogno e sta dimostrando settimana dopo settimana di poter competere con i big del tennis. Il livello non è chiaramente quello di Sinner e Alcaraz e non è nemmeno detto che ci arrivi, ma in una settimana ha battuto Fonseca – giovane molto più sponsorizzato e indicato come “terzo incomodo” della rivalità tra Sinner e Alcaraz – e anche Alex De Minaur, primo e fin qui unico top 10 battuto da Jodar.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Sinner ‘incorona’ Jodar a Madrid: “What a player”. Poi lo elogia nell’intervista

Notizie correlate

Leggi anche: Sinner ‘incorona’ Jodar a Madrid: “Che giocatore incredibile”

Jannik Sinner in semifinale a Madrid, il primo pensiero è per lo sconfitto Jodar: pura classeJannik Sinner supera il giovane Jodar dopo un match non semplice e vola in semifinale contro uno tra Lehecka e Fils.

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Chi è Rafael Jodar, l'avversario di Sinner a Madrid che Jannik prevede di sfidare molto spesso; Jodar batte Kopriva a Madrid, ai quarti affronterà Sinner; Jodar, chi è il nuovo fenomeno del tennis spagnolo. Sinner: Il futuro è suo; Adriano Panatta duro contro Alcaraz: Ha fatto un errore. Esalta Cobolli: Ci ha fatto vedere di che pasta è fatto.

Sinner-Jodar 6-2, 7-6: Jannik vince in un'ora e 56 minuti, giocherà la sua prima semifinale a MadridTempo di quarti di finale per Jannik Sinner che questo pomeriggio scende in campo contro il talento spagnolo Rafael Jodar. L'azzurro arriva dalla vittoria convincente contro Cameron Norrie, ... leggo.it

Sinner vola in semifinale a Madrid, piegato il talento Jodar in due set: 6-2 7-6Jannik Sinner conquista la semifinale del Masters 1000 di Madrid battendo in due set, 6-2 7-6, il 19enne Rafael Jodar, giovane promessa del tennis spagnolo e idolo di casa. Una sfida molto attesa, def ... tg.la7.it

Sinner vola in semifinale Jannik batte in due set lo spagnolo Jodar e vola in semifinale all’Atp 1000 di Madrid #Sinner #Corrieredellosport - facebook.com facebook

#Sinner in semifinale al Masters 1000 di Madrid: avversario, quando si gioca e dove vederla in tv x.com