Rafa Jodar chi è tennista che incanta Madrid e potrebbe sfidare Sinner

Rafa Jodar sta attirando l'attenzione durante un torneo a Madrid, dove si trova di fronte a Jannik Sinner. La sua presenza sul campo sta suscitando interesse tra gli appassionati di tennis. L'incontro si svolge nel pomeriggio di venerdì 24 aprile, e il pubblico osserva con attenzione le sue performance. La partita si svolge in un contesto di competizione tra giocatori di alto livello, con lo sguardo puntato sulle mosse di Jodar.

(Adnkronos) – Rafa Jodar incanta Madrid, davanti a Jannik Sinner. Oggi, venerdì 24 aprile, il giovane tennista spagnolo ha battuto a sorpresa l'australiano Alex De Minaur nel secondo turno del Masters 1000 spagnolo, imponendosi in due set con il netto punteggio di 6-3, 6-1, in una partita che, tra gli spettatori, vedeva proprio l'azzurro, che potrebbe incrociarlo nei quarti di finale del torneo. Ma chi è Jodar? Rafael Jodar è un tennista spagnolo di 19 anni, nato nel 2006, che occupa al momento la 42esima posizione del ranking Atp, ovvero il miglior piazzamento nella classifica generale mai raggiunto nella sua ancora giovane carriera.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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Quello di oggi è stato il 25° match nel circuito maggiore per Rafa #JODAR. Ha centrato la 17^ vittoria, la 1^ contro un Top 10. Vittorie nei primi 25 match in carriera 17 Jodar 15 Fonseca 15 Nadal 14 Alcaraz 12 Sinner 12 Djokovic 11 Federer x.com

Il teenager più in forma del circuito viene dalla Spagna e si chiama Rafa Dove può arrivare Jodar - facebook.com facebook