Jannik Sinner ha superato il turno eliminando il suo avversario e si è qualificato per le semifinali del Mutua Madrid Open, quarto torneo Masters 1000 della stagione. La partita si è conclusa con la vittoria dell’italiano, che ha così raggiunto questo importante traguardo nel torneo disputato a Madrid. La competizione, con un montepremi di 8 milioni di euro, prosegue con le fasi decisive.

MADRID (SPAGNA) - Jannik Sinner si qualifica per le semifinali del "Mutua Madrid Open", quarto Masters 1000 stagionale, dotato di un montepremi di 8.235.540 euro, che si sta disputando sulla terra battuta della "Caja Magica" della capitale spagnola. Il 24enne fuoriclasse altoatesino, numero uno del ranking Atp e del tabellone, ha superato nei quarti la wild card spagnola Rafael Jodar, 42esimo della classifica mondiale, in due set con il punteggio di 6-2 7-6(0), dopo un'ora e 57 minuti di gioco. "Rafael mi ha spinto fino al limite, è un giocatore incredibile, sa quello che deve fare e ha un grande team - sottolinea a caldo il campione di San Candido, al suo 26esimo match consecutivo vinto in un '1000' - Ho cercato di essere il più pronto possibile, era la prima volta che lo affrontavo e le prossime saprò cosa aspettarmi".🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Sinner elimina Jodar e approda in semifinale al Masters 1000 di Madrid

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