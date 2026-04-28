sinner batte norrie e approda ai quarti del masters 1000 di madrid

MADRID (SPAGNA) - Jannik Sinner si qualifica ai quarti di finale del "Mutua Madrid Open", quarto Masters 1000 stagionale, dotato di un montepremi di 8.235.540 euro, che si sta disputando sulla terra battuta della "Caja Magica" della capitale spagnola. Il 24enne fuoriclasse altoatesino, numero uno del ranking Atp e del tabellone, ha superato negli ottavi il britannico Cameron Norrie, 23esimo della classifica mondiale e 18esima forza del seeding, con il punteggio di 6-2 7-5, maturato in un'ora e 27 minuti di gioco. "Ho giocato bene nei momenti importanti". Jannik Sinner supera in due set Norrie e approda nei quarti al Masters 1000 di Madrid.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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