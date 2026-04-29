Sinner doma Jodar e vola in semifinale a Madrid | il numero uno passa in due set

Jannik Sinner ha battuto Rafael Jodar in due set, 6-2, 7-6, e si è qualificato per le semifinali dell’ATP Masters 1000 di Madrid. La partita è durata circa un’ora e 40 minuti e ha visto il giocatore italiano vincere il primo set facilmente, mentre il secondo si è rivelato più combattuto, con il tiebreak che ha deciso il risultato. Sinner avanza nel torneo, nel quale affronterà il prossimo avversario.

Jannik Sinner supera Rafael Jodar e conquista la semifinal dell’ATP Masters 1000 di Madrid. Il numero uno del mondo si impone con il punteggio di 6-2, 7-6, al termine di una partita più insidiosa di quanto dia il risultato, soprattutto nel secondo set. Lo spagnolo, giovane talento di grande prospettiva, ha confermato qualità importanti, ma nei momenti decisivi Sinner ha fatto valere esperienza, solidità e freddezza. L’avvio di match vede Sinner provare subito a mettere pressione al servizio di Jodar. L’azzurro spreca inizialmente alcune occasioni, ma nel quinto game trova finalmente il break, indirizzando il primo parziale. Lo spagnolo tenta di reagire e si procura anche una chance per il controbreak, ma non riesce a sfruttarla.🔗 Leggi su Sportface.it Notizie correlate Jannik Sinner doma il puledro di razza Jodar e vola in semifinale a Madrid!C’era davvero grande attesa per questo primo scontro (non sarà certamente l’ultimo) tra Jannik Sinner e Rafael Jodar. Sinner vola in semifinale all’Atp di Madrid: battuto Jodar in due setMADRID – Jannik Sinner conquista la semifinale al Masters 1000 di Madrid per la prima volta in carriera. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Sinner e il match con Jodar: Avrò delle risposte verso Roma e Parigi. VIDEO; Jannik Sinner - Rafa Jodar al Madrid Open 2026: quando gioca, orario e dove vedere la partita in diretta · Tennis ATP; ATP Madrid, Sinner: Jodar? Grande talento, sarebbe utile affrontarlo prima di Roma e Parigi; Jodar alla prova Sinner: la prima di tante sfide? - Le immagini. Sinner doma Jodar e vola in semifinale a Madrid: il numero uno passa in due setJannik Sinner supera Rafael Jodar e conquista la semifinal dell'ATP Masters 1000 di Madrid. Il numero uno del mondo si impone con il punteggio di 6-2 , 7-6, al ... sportface.it Sinner senza sosta: batte pure Jodar e vola in semifinale a Madrid: chi sfideràIl numero uno azzurro affronta il giovanissimo tennista spagnolo - classe 2006 - ai quarti di finale sulla terra battuta in Spagna a caccia dell'ennesima finale in stagione ... tuttosport.com MADRID OPEN: È SEMIFINALE Jannik Sinner non conosce sosta e trasforma anche la Caja Mágica nel suo giardino personale. Il numero uno del mondo doma l'entusiasmo del giovane Rafa Jódar con un 6-2, 7-6 che è un manifesto di cinismo e superiori - facebook.com facebook