A Madrid, Jannik Sinner ha sconfitto Rafael Jodar e si è qualificato per la semifinale. Era il primo confronto tra i due e ha attirato molta attenzione tra gli appassionati di tennis. La partita si è svolta con grande entusiasmo e ha visto Sinner prevalere nel match. La vittoria permette al giocatore italiano di avanzare alla fase successiva del torneo.

C’era davvero grande attesa per questo primo scontro (non sarà certamente l’ultimo) tra Jannik Sinner e Rafael Jodar. L’altoatesino ha fatto il numero uno del mondo, ma lo spagnolo ha lasciato il campo tra gli applausi e i complimenti dello stesso azzurro, che riconosce sicuramente il valore del giovane avversario. Finisce 6-2 7-6 in favore di Sinner dopo un’ora e cinquantasei minuti comunque di battaglia e sicuramente di ottimo gioco. Un Sinner che non ha mai perso il servizio e che ha comunque dovuto alzare il proprio livello in molte occasioni della partita, soprattutto nel difendere le cinque palle break concesse nel secondo set, oltre alle due del primo.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Jannik Sinner doma il puledro di razza Jodar e vola in semifinale a Madrid!

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Sinner vola in semifinale Jannik batte in due set lo spagnolo Jodar e vola in semifinale all’Atp 1000 di Madrid #Sinner #Corrieredellosport x.com