Sinner contro il Sinner del futuro?

A Madrid, il tennista italiano si prepara a sfidare il giovane avversario di 19 anni, Rafael Jódar, che sta ottenendo risultati notevoli nel circuito. La partita rappresenta un'occasione importante per entrambi, con il tennista italiano che cerca di migliorare la sua posizione nel torneo e Jódar che si sta facendo strada tra i favoriti. L'incontro si svolge sulla terra battuta, superficie su cui entrambi hanno già disputato diverse partite.

A Madrid il tennista italiano affronterà il formidabile 19enne Rafael Jódar, che sta facendo faville e che per certi versi gli somiglia Oggi, mercoledì pomeriggio dopo le 16, Jannik Sinner giocherà i quarti di finale del Masters 1000 di Madrid contro il 19enne spagnolo Rafael Jódar, considerato uno dei tennisti più promettenti al mondo. Pur con caratteristiche in parte diverse e con margini di miglioramento ancora amplissimi, di Jódar si dice abbia uno stile di gioco che ricorda quello di Sinner, per il ritmo che impone negli scambi, l’aggressività nella risposta, la grande qualità di tutti i suoi colpi, il rovescio in particolare. «Jódar, tra tutti i giovani, è sicuramente quello che – pur restando diverso – si avvicina di più a Sinner per interpretazione del gioco, ancora più di Sinnerzinho Fonseca.🔗 Leggi su Ilpost.it

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Il recupero di Sinner da DIETRO LA SCHIENA!

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