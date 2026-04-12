A Montecarlo si svolge la finale tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, due giocatori che hanno trascorso 66 settimane ciascuno al vertice della classifica mondiale. La sfida tra i due determina il nuovo numero uno del ranking ATP, con le rispettive carriere che si intrecciano in questa occasione cruciale. La partita si presenta come un momento decisivo per il futuro tennistico di entrambi.

Da una parte Jannik Sinner, dall’altra Carlos Alcaraz. 66 settimane al numero 1 l’uno, 66 settimane l’altro. E sebbene gli scontri diretti dicano 6-10 per lo spagnolo, i punti conquistati sono gli stessi: 1651 a testa. Un dato che ha quasi dell’assurdo. A Montecarlo, nel terzo Masters 1000 dell’anno, si celebra una sfida che, come già avvenuto agli US Open, vale la prima posizione del ranking ATP. Sono passati 14 anni dall’ultima volta in cui i primi due giocatori del mondo si affrontavano al Country Club nell’ultimo atto. L’anno era il 2012, e Rafael Nadal non lasciò scampo a Novak Djokovic battendolo per 6-3 6-1. Nella fattispecie è davvero passata un’era tennistica, con quella attuale che è letteralmente governata da due uomini che, ogni volta che scendono in campo, dimostrano di essere estremamente vicini l’uno all’altro.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Jannik Sinner contro Carlos Alcaraz, a Montecarlo la finale decide il numero 1 del mondo

Montecarlo, sarà Alcaraz-Sinner la finale: in palio anche il numero 1 del mondoLo spagnolo supera Vacherot in due set e raggiunge l’azzurro nell’atto conclusivo del Masters 1000.

Leggi anche: Carlos Alcaraz raggiunge Jannik Sinner in finale a Montecarlo! Piegato Vacherot, sarà sfida per il n.1

Jannik Sinner vs Carlos Alcaraz: Incredible Final IN FULL! | Beijing 2024