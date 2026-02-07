Città 30 che cosa succede ora | il dibattito in città si accende

La Città 30 torna al centro del dibattito a Bologna. Dopo la decisione del Tar di bocciare il ricorso del centrodestra, i sostenitori della misura festeggiano, mentre i contrari sono pronti a opporsi. La questione resta aperta e le reazioni si moltiplicano in città.

Bologna, 7 febbraio 2026 – La Città 30 è sulla bocca di tutti. Del centrodestra, che festeggia. per la bocciatura del Tar. E del centrosinistra, che non si arrende ed è pronto a rilanciare. E il dibattito si infiamma e il tema è al centro della puntata del nostro vodcast ‘Il Resto di Bologna’, dedicata alla Città 30, è disponibile sul nostro sito internet ( www.ilrestodelcarlino.itbologna ), sui nostri social e sulle principali piattaforme di riproduzione, da YouTube a Spotify, fino a Google e Apple Podcast. Cosa succede ora? Fratelli d’Italia, che ha sostenuto il ricorso presentato da un tassista fino alla vittoria in tribunale, rivendica che «il provvedimento era puramente ideologico» e che «i giudici lo confermano», appellandosi alle leggi e al codice della strada. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

A Bologna, gli uffici comunali continuano a lavorare con impegno per portare avanti il progetto Città 30, rispettando le indicazioni del Tar.

