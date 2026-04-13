Kobe Bryant | il cinema si riempie per celebrare le sue radici italiane

Le sale del cinema Al Corso di Reggio Emilia sono state completamente piene per la proiezione di un documentario prodotto da Sport Illustrated dedicato a Kobe Bryant. Il film ripercorre le origini italiane del famoso cestista, attirando un pubblico numeroso e interessato alla sua storia familiare. La proiezione ha rappresentato un’occasione per celebrare il legame tra Bryant e le sue radici italiane, suscitando grande curiosità tra gli spettatori presenti.

Le sale del cinema Al Corso di Reggio Emilia hanno registrato il tutto esaurito per la proiezione del documentario prodotto da Sport Illustrated, un’opera che ripercorre le radici italiane del leggendario cestista Kobe Bryant. L’evento ha una partecipazione massiccia di appassionati della pallacanestro e curiosi, tra cui spiccano numerosi ex compagni di squadra reggiani che avevano condiviso con l’atleta il campo da gioco durante i suoi anni giovanili in Italia. Un viaggio tra le città che hanno formato un mito. Il film, intitolato Ciao Kobe, si muove attraverso un itinerario geografico che collega diverse realtà italiane fondamentali per la storia della famiglia Bryant.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Kobe Bryant: il cinema si riempie per celebrare le sue radici italiane Ventasso, omaggio a Iva Zanicchi: il paese studia la formula per celebrare l’“Aquila di Ligonchio” e le sue radici.La questione delle intitolazioni in onore di Iva Zanicchi nel comune di Ventasso, in provincia di Reggio Emilia, è al centro di un dibattito che va... I successi e le difficoltà superate. Buffa racconta un grande mito. L’omaggio a Kobe Bryantdi Saverio Melegari Una delle voci narranti del teatro, legate allo sport, più intense, coinvolgenti ed affascinanti del palcoscenico italiano come... KOBE - INTERVISTA IN ITALIANO A 10 ANNI