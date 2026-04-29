Silenzio assenso | quando l' inerzia forma il titolo a costruire… anche in presenza di abusi

Negli ultimi due mesi, il Consiglio di Stato ha emesso due pronunce, la n. 187826 e la n. 217926, che hanno suscitato notevole attenzione nel settore legale. Queste decisioni hanno riguardato il principio del silenzio assenso e la sua applicazione, anche in situazioni di presunti abusi o inerzia da parte delle autorità. Le sentenze hanno aperto spazi di riflessione su come si interpreta e si applica questa forma di silence, con possibili ripercussioni anche nel diritto processual-penalistico.

Il Consiglio di Stato con due distinte pronunce (la n. 187826 e l 217926) emesse nell’arco degli ultimi due mesi, ha segnato una svolta di straordinaria importanza non solo nell’ambito del diritto amministrativo, ma probabilmente anche con riferimento al diritto processual-penalistico.Andiamo.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Il Silenzio della PA: Assenso, Diniego e Inadempimento (L. 241/90) per concorsi Notizie correlate Atp Finals a Torino nel 2027? Nel generale silenzio-assenso prende forma una confermaNon c'è l'ufficialità, chi potrebbe riferire sul tema preferisce non parlare e, sul tavolo e nel silenzio, rimane più solo un'opzione, o meglio, una... Leggi anche: Fondo Espero scuola, messaggio INPS con indicazioni sull’adesione anche con silenzio-assenso e istruzioni UNIEMENS Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Silenzio-assenso in edilizia: quando si forma secondo le novità del decreto PNRR 2026?; Silenzio assenso, come cambia la prova del titolo in edilizia; Conferenza di servizi, silenzio assenso, pareri e controlli: cosa cambia nei regimi amministrativi dopo la Legge n. 50/2026; Silenzio assenso e permesso di costruire quando si forma anche senza conformità urbanistica. Conformità urbanistica, il progetto è valido anche senza. Ecco quandoIl silenzio assenso può sostituire il permesso di costruire anche in caso di difformità dal regolamento urbanistico? Ecco quando i vizi sono sanati. money.it GUIDONIA – L’antenna installata sopra alle ville col silenzio-assenso del ComuneDue anni fa l’impianto di biogas nelle campagne tra Guidonia Centro e Montecelio. Nel 2025 il traliccio nel Centro abitato di Marco Simone. Ora l’antenna di telefonia sopra le ville di Colleverde Seco ... tiburno.tv Conferenza di servizi, silenzio assenso, pareri e controlli: cosa cambia nei regimi amministrativi dopo la Legge n. 50/2026 Tratto da: Lavoripubblici Chi segue l’attività normativa italiana si sarà accorto che ormai la produzione legislativa passa quasi sempre d - facebook.com facebook VIA: inefficace il parere paesaggistico tardivo Quando il parere reso fuori termine incide sul procedimento Il TAR Sicilia afferma che, dopo il termine, si forma il silenzio-assenso e il parere è inefficace. Il principio affermato nella sentenza lavoripubblici x.com