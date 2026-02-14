Fondo Espero scuola messaggio INPS con indicazioni sull’adesione anche con silenzio-assenso e istruzioni UNIEMENS

L’INPS ha annunciato il 12 febbraio 2026, attraverso il messaggio n. 516, le nuove regole per aderire al Fondo Espero scuola, in risposta alla richiesta di semplificare le procedure. La comunicazione spiega come i lavoratori possano iscriversi anche senza esplicita conferma, grazie al metodo del silenzio-assenso. Inoltre, fornisce dettagli pratici su come i datori di lavoro devono compilare il flusso UNIEMENS per registrare le adesioni. Un esempio concreto è la spiegazione passo passo per inviare correttamente i dati all’INPS.

Con il messaggio 12 febbraio 2026, n. 516, l’INPS ha illustrato le modalità di espressione della volontà di adesione al Fondo pensione Espero per i lavoratori del comparto scuola, fornendo anche le istruzioni operative per la compilazione del flusso UNIEMENS da parte dei datori di lavoro. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Luca Bianchi, insegnante di Milano, ha scoperto che può aderire al fondo pensione Espero senza dover compilare formalità grazie alla nuova procedura di silenzio-assenso introdotta dall’Inps, che ha pubblicato le istruzioni operative per semplificare l’adesione dei lavoratori della scuola.

Il presidente dell'Anief, Marcello Pacifico, ha commentato durante una trasmissione di Orizzonte Scuola TV la firma del contratto scuola 2022-24.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Fondo pensione per la scuola: al via il silenzio-assenso; Adesione al Fondo Espero con silenzio-assenso da comunicare tramite ListaPosPa; Inps : Fondo pensione Espero – accordo sulle modalità di adesione; Pensioni, Ok all’iscrizione con silenzio assenso al Fondo Espero.

Fondo pensione Espero per la scuola, l’Inps introduce il silenzio-assenso per l’adesioneL’iscrizione al Fondo può avvenire per il personale della scuola pubblica anche senza esplicita dichiarazione favorevole o contraria. Come funziona la procedura e cosa comporta ... quifinanza.it

Fondo pensione Espero: modalità di adesione e disciplina del recessoIl msg INPS n. 516/2026 ha illustrato le modalità di espressione della volontà di adesione e recesso al Fondo pensione Espero. ecnews.it

#Pensioni #scuola: silenzio assenso iscrizione #FondoEspero, chiarimenti #Inps facebook