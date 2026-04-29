Il Comune di Cortona ha annunciato un nuovo orientamento per il Teatro Signorelli, respingendo la proposta avanzata dall’Accademia. L’amministrazione comunale intende coinvolgere enti e istituzioni locali per definire il futuro della struttura, cercando di rilanciarla. La questione si inserisce in un dibattito sulla gestione e sulla valorizzazione del teatro, che si trova ora di fronte a una decisione importante da prendere.

Il Comune di Cortona alza il tiro sul Teatro Signorelli e respinge la proposta dell’ Accademia degli Arditi con una posizione che non lascia spazio a compromessi: il passaggio della proprietà all’ente pubblico resta l’unica strada che l’amministrazione intende percorrere per sbloccare finanziamenti e avviare i lavori di messa a norma. Il teatro attualmente non è chiuso, ma la revoca anticipata della deroga antincendio, disposta prima della scadenza prevista per il 2026, ha costretto l’Accademia a sospendere ogni attività pubblica, con l’annullamento di circa trenta eventi in calendario, con disagi significativi e costi irrisolti rimasti sulle spalle degli organizzatori.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Signorelli, il teatro verso il bivio. Il Comune punta al rilancio coinvolgendo enti e istituzioni

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