I Pupi di Napoli verso il riconoscimento ufficiale | l’11 marzo incontro al Teatro Totò tra studiosi e istituzioni

Il 11 marzo al Teatro Totò a Napoli si terrà un incontro tra studiosi, artisti e rappresentanti delle istituzioni per discutere della tradizione dei Pupi di Napoli e della Convenzione di Faro. L’obiettivo è ottenere il riconoscimento ufficiale dei Pupi come patrimonio culturale immateriale della Campania. L’evento riunisce diverse figure coinvolte nel settore culturale e artistico dedicato a questa tradizione.

Napoli si prepara ad accendere i riflettori su una delle sue tradizioni più antiche e affascinanti. Mercoledì 11 marzo alle ore 15.00, presso il Totò – Teatro della Tradizione Partenopea, si terrà l’incontro pubblico “I Pupi di Napoli e la Convenzione di Faro. Storia, memoria e patrimonio culturale immateriale”, promosso dalla Fondazione Valenzi ETS nell’ambito del progetto AGENDO – Per una cultura sostenibile. L’evento si svolge con il patrocinio della Città Metropolitana di Napoli. Il programma vedrà la partecipazione di studiosi ed esperti impegnati nello studio e nella valorizzazione delle tradizioni teatrali popolari e del patrimonio culturale immateriale. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

