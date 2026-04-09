La squadra di calcio si trova di fronte a un momento cruciale, con le prossime settimane che decideranno il suo futuro. Dopo tre stagioni in cui ha militato nei campionati dilettanti, la società ha ancora in mano la possibilità di risalire la china o di affrontare un ulteriore passo indietro. La situazione attuale si concentra su due scenari principali, uno che potrebbe portare alla serie D, l’altro a una svolta sotto la guida di un nuovo allenatore.

Il destino della Reggina si gioca nelle prossime settimane, tra il rischio concreto di un quarto anno consecutivo nei dilettanti e la possibilità di un rilancio improvviso. L’ex calciatore Marino ha analizzato con estrema lucidità le prospettive degli amaranto, evidenziando come un club del loro calibro avrebbe dovuto comandare la classifica con sei punti di distacco sulla seconda posizione, invece di trovarsi in questa fase di incertezza. L’analisi tecnica sul declino della stagione. Le chance di salvezza sembrano condizionate dall’andamento della Nissa, squadra che attualmente detiene il controllo delle sorti per quanto riguarda la promozione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Reggina al bivio: tra il rischio serie D e il rilancio di Torrisi

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