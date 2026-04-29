Siglò il contratto con l’uomo di Conte Il pasticcio finisce in commissione

Un contratto è stato stipulato tra un imprenditore e l’uomo di conte, ma ora la vicenda è finita in commissione. Nei giorni scorsi è stato ascoltato l’imprenditore che aveva firmato e successivamente risolto un accordo con un ex collega di un ex premier, che si era presentato come intermediario per affari con Invitalia. La questione è tornata sotto i riflettori dopo un nostro articolo esclusivo sul 5%.

E siamo a tre. È la terza volta, infatti, che un imprenditore sfila davanti ai membri della commissione Covid confermando sotto giuramento di essere stato avvicinato dall’avvocato Luca Di Donna, ex collega di studio del leader dei 5 stelle Giuseppe Conte, che insieme con il collega professor Gianluca Esposito si proponeva come «facilitatore» di finanziamenti pubblici e affari in cambio di sostanziose provvigioni. Dopo Giovanni Buini e Dario Bianchi, ieri è stato il turno di Francesco Alcaro, imprenditore informatico fondatore della società Jarvit Srl, convocato dalla commissione Covid dopo che, lo scorso 15 aprile, Giacomo Amadori sulla Verità aveva pubblicato il contratto che legava l’imprenditore a Di Donna (che lavorava nello studio del professor Guido Alpa, come l’ex premier grillino).🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Siglò il contratto con l’uomo di Conte. Il «pasticcio» finisce in commissione Notizie correlate Università di Brescia, il pasticcio del concorso finisce con un auto-sabotaggioLa riunione di mercoledì 4 febbraio – un “sequestro di persona” di quattro ore – si è conclusa con un esisto scontatissimo. Fratelli di Crozza, Meloni e il decreto "anti-pasticcio del pasticcio"Nella nuova puntata di Fratelli di Crozza, in onda il venerdì sera in prima serata sul Nove e in streaming su Discovery+, Maurizio Crozza torna nei... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Applied Digital sigla un contratto di leasing da 7.5 miliardi di dollari per un data center AI con un hyperscaler statunitense; Saipem sigla con Eni contratto da 700 mln euro per nuova bioraffineria Priolo Da Reuters; Anaergia sigla un contratto da 8 milioni di dollari canadesi con Vanguard Renewables per l'impianto in Minnesota; Dataproces Group sigla un contratto con un comune dello Jutland. Saipem sigla con Eni contratto da 700 mln euro per nuova bioraffineria PrioloMILANO, 20 aprile (Reuters) - Saipem ha firmato con Eni industrial evolution il contratto principale per la realizzazione della nuova bioraffineria di Priolo, in Sicilia, progetto annunciato il 3 ... it.investing.com Sanità, riparte la trattativa per il nuovo contratto di medici e dirigenti sanitariSi riparte e, per la prima volta, le trattative per il comparto e per la dirigenza sanitaria si svolgono in parallelo. Ha infatti preso il via all’Aran il tavolo negoziale con le organizzazioni sinda ... lapresse.it L’ex centravanti della Jesina, ancora oggi amatissimo da chi l’ha visto e vissuto, ai tempi della Reggina in B siglò un rigore decisivo con la rabona”, il primo della storia Tra gli attaccanti più importanti della storia della Jesina, Ricardo Paciocco occupa ancora o - facebook.com facebook