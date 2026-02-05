Università di Brescia il pasticcio del concorso finisce con un auto-sabotaggio

La riunione di mercoledì 4 febbraio all’Università di Brescia si è conclusa dopo quattro ore di discussione senza grandi sorprese. I partecipanti hanno provato a risolvere il problema del concorso, ma alla fine l’esito è stato quasi scontato. La situazione resta confusa e non si vede ancora una soluzione chiara all’orizzonte.

La riunione di mercoledì 4 febbraio – un “sequestro di persona” di quattro ore – si è conclusa con un esisto scontatissimo. Cioè l’auto-sabotaggio. Il capo di dipartimento dell’ Università di Brescia avrebbe deciso di non convocare entro 45 giorni (limite il 15 febbraio) la commissione del concorso in Malattie respiratorie. Dunque, come stabilito da commi e cavilli del regolamento, per due anni l’ateneo non potrà chiedere un altro concorso per la stessa fascia, lo stesso gruppo e lo stesso settore scientifico e disciplinare. Perché questa scelta lecita ma autolesionista? L’abbiamo già spiegato con il condizionale: il motivo sarebbe la non vittoria – per oltre 50 punti di scarto, cinquanta! – del plenipotenziario primario degli Spedali Civili di Brescia, candidato “predestinato”. 🔗 Leggi su Lettera43.it

L’università di Brescia sta vivendo un momento di incertezza legato a un concorso ancora in sospeso.

All’Università di Brescia si è aperta una partita all’ultimo sangue.

Argomenti discussi: Borse di studio studenti internazionali; Ammissione studenti internazionali; UniBs è 23esima in Europa per la ricerca scientifica; Migliori università d’Europa: come sono messe UniBs e Cattolica.

