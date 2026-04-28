Acli Parente | Sicurezza sul lavoro crisi è strutturale Da Terzo Settore richiamo alla speranza

In un intervento recente, un rappresentante del settore terziario ha sottolineato come la questione della sicurezza sul lavoro non possa essere affrontata come un problema temporaneo o occasionale. Ha evidenziato che la crisi in questo ambito è di natura strutturale e ha invitato il settore a mantenere viva la speranza attraverso azioni concrete. La discussione si inserisce in un quadro più ampio di attenzione alle condizioni di lavoro e alla tutela dei lavoratori.

Tempo di lettura: 2 minuti “La sicurezza sul lavoro non può più essere considerata un tema emergenziale o episodico. I dati Inail ci consegnano un quadro chiaro: siamo di fronte a una criticità strutturale che attraversa il sistema produttivo e incide direttamente sulla vita delle persone”. Lo afferma il consigliere nazionale Acli Filiberto Parente in occasione della Giornata mondiale per la sicurezza e la salute sul lavoro. “Nel 2025 si registrano oltre 597mila denunce di infortunio e più di mille morti sul lavoro, mentre le malattie professionali superano le 98mila segnalazioni, in crescita anche nei primi mesi del 2026. “Non possiamo fermarci ai numeri – prosegue Parente -.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Acli, Parente: “Sicurezza sul lavoro, crisi è strutturale. Da Terzo Settore richiamo alla speranza” Notizie correlate Sicurezza sul lavoro, l’allarme del patronato Acli: in Toscana sfiorati i 34mila infortuni nel 2025FIRENZE – In vista della Giornata mondiale per la salute e la sicurezza sul lavoro fissata per il 28 aprile, emergono numeri preoccupanti riguardo ai... Crisi del settore automotive e sicurezza nei luoghi di lavoro al centro del congresso della Uilm Chieti-PescaraLa tutela della salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro sono stati al centro del 4° congresso della Uilm Chieti-Pescara, che si è svolto martedì...