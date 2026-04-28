Acli Parente | Sicurezza sul lavoro crisi è strutturale Da Terzo Settore richiamo alla speranza

Da anteprima24.it 28 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In un intervento recente, un rappresentante del settore terziario ha sottolineato come la questione della sicurezza sul lavoro non possa essere affrontata come un problema temporaneo o occasionale. Ha evidenziato che la crisi in questo ambito è di natura strutturale e ha invitato il settore a mantenere viva la speranza attraverso azioni concrete. La discussione si inserisce in un quadro più ampio di attenzione alle condizioni di lavoro e alla tutela dei lavoratori.

Tempo di lettura: 2 minuti “La sicurezza sul lavoro non può più essere considerata un tema emergenziale o episodico. I dati Inail ci consegnano un quadro chiaro: siamo di fronte a una criticità strutturale che attraversa il sistema produttivo e incide direttamente sulla vita delle persone”. Lo afferma il consigliere nazionale Acli Filiberto Parente in occasione della Giornata mondiale per la sicurezza e la salute sul lavoro. “Nel 2025 si registrano oltre 597mila denunce di infortunio e più di mille morti sul lavoro, mentre le malattie professionali superano le 98mila segnalazioni, in crescita anche nei primi mesi del 2026. “Non possiamo fermarci ai numeri – prosegue Parente -.🔗 Leggi su Anteprima24.it

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© Anteprima24.it - Acli, Parente: “Sicurezza sul lavoro, crisi è strutturale. Da Terzo Settore richiamo alla speranza”

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