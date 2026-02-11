La morte di Stefano Vuolo, 55 anni, avvenuta il 6 febbraio a Pennabilli durante il lavoro, riaccende le polemiche sulla sicurezza nei cantieri. I sindacati chiedono un’indagine approfondita sugli appalti e le condizioni di sicurezza, mentre le autorità promettono di fare chiarezza. La comunità si stringe intorno alla famiglia dell’uomo, che lavorava nell’azienda Welding Professional quando è stato schiacciato da una lastra.

La tragedia avvenuta il 6 febbraio a Pennabilli, dove Stefano Vuolo (foto), 55 anni, ha perso la vita schiacciato da una lastra all’interno dell’azienda Welding Professional, riaccende il dibattito sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Cgil, Cisl e Uil Rimini intervengono con una nota dai toni duri nella quale chiedono agli inquirenti di fare pienamente luce su eventuali responsabilità legate alla tragedia. I sindacati esprimono vicinanza ai famigliari e ai colleghi della vittima, ma al tempo stesso pretendono chiarezza su quanto accaduto. La prima preoccupazione è sul ruolo dell’azienda per cui Vuolo lavorava: "Se le informazioni da noi raccolte confermassero che l’azienda coinvolta opera come contoterzista all’interno di una filiera produttiva più ampia, questo richiamerebbe con forza un tema che come sindacati denunciamo da tempo: la crescente esternalizzazione del lavoro, anche nel settore metalmeccanico". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Morto sul lavoro, i sindacati: "Si indaghi su appalti e sicurezza"

Approfondimenti su Pennabilli Tragedia

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Pennabilli Tragedia

Argomenti discussi: Incidente sul lavoro: travolto dal cemento, morto 57enne; Morto sul lavoro a Guidonia, Diego Paniccia, 55 anni, muore travolto da materiale per il cemento: sciopero di 8 ore dei colleghi; Ingegnere morto schiacciato da una lastra in un’azienda a Cambiago; Incidente sul lavoro, travolto e schiacciato dalle lamiere: gravissimo.

Morto sul lavoro a Livorno, tre indagatiSi tratta di un atto dovuto, alla vigilia dell'autopsia sul corpo dell'uomo, ucciso dal braccio meccanico della gru che manovrava durante lo scarico di alcuni pancali di tegole. rainews.it

Incidente sul lavoro a Guidonia, oggi i lavoratori in scioperoLa tragedia in un cementificio. L'uomo, 57 anni, stava pulendo un silos quando è stato travolto da materiale grezzo ... rainews.it

ANCORA UN MORTO SUL LAVORO A VALSAMOGGIA: Martedì 10 febbraio ore 18 in Piazza del Nettuno Manifestazione contro un sistema che uccide sul lavoro, per Bole, per tutti e tutte È di ieri la tremenda notizia della morte di un operaio di 53 anni a Valsa - facebook.com facebook