Taranto giornata sulla sicurezza sul lavoro all’Università | focus sui giovani e prevenzione

Il 28 aprile si terrà la terza edizione della Giornata sulla Sicurezza sul Lavoro presso l’aula magna del Dipartimento Jonico dell’Università di Bari. L’evento si concentrerà sulla promozione della cultura della sicurezza tra i giovani e sulla prevenzione degli incidenti sul lavoro. La giornata è organizzata dall’ateneo e mira a sensibilizzare gli studenti e le nuove generazioni sui temi legati alla tutela della salute sul lavoro.

Tarantini Time Quotidiano Sarà dedicata alla diffusione della cultura della sicurezza tra le nuove generazioni la terza edizione della Giornata sulla Sicurezza sul Lavoro, in programma il 28 aprile nell’aula magna del Dipartimento Jonico dell’Università di Bari. L’iniziativa, organizzata in occasione della Giornata mondiale sulla sicurezza sul lavoro, nasce con l’obiettivo di sensibilizzare studenti e futuri lavoratori su un tema ancora segnato da numeri preoccupanti a livello nazionale. Promossa da Formare Puglia Aps, dagli istituti Cabrini-Liside e dal Dipartimento Jonico, la giornata punta a rafforzare il legame tra formazione e prevenzione, coinvolgendo direttamente i giovani già impegnati in percorsi di orientamento sulla sicurezza.🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Taranto, giornata sulla sicurezza sul lavoro all’Università: focus sui giovani e prevenzione Notizie correlate Giornata mondiale Sicurezza sul Lavoro, focus sulle vibrazioni nei cantieri: ad Avellino il seminario tecnico promosso da FormedilIn occasione della Giornata Mondiale per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro, Formedil Avellino promuove un seminario tecnico dedicato al tema... Gomorra – Le Origini: focus sui giovani attori e sui primi anni della saga criminale napoletana. Anticipazioni sul cast.La serie televisiva “Gomorra – Le Origini” è al centro di un’ondata di attenzione mediatica, con che ne anticipa l’uscita attraverso una serie di... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Taranto riscopre la Città vecchia tra cultura e sviluppo sostenibile; Taranto, colpito da palo mentre lavora al cimitero, muore operaio; Città vecchia, una giornata tra turismo e identità con il Touring Club; L'Usb denuncia: Incidente all'ex Ilva di Taranto, operaio ferito a una gamba. Taranto, all’Istituto Cabrini giornata formativa sulla sicurezza sul lavoroUn momento di presentazione partecipato e concreto ha acceso i riflettori sull’importanza della sicurezza sul lavoro all’Istituto Liside Cabrini, dove è stata illustrata la giornata formativa in progr ... trmtv.it Taranto, 7 indagati per la morte di Domenico Di Ponzio. Il pm: Lavoro sulla gru con allerta meteoGli indagati sono a vario titolo implicati nell'organizzazione del cantiere. Il pm contesta l'assenza di misure di sicurezza e il fatto che l'elettricista ... bari.repubblica.it Taranto, Polizia dona dermatoscopio ai piccoli pazienti dell’oncoematologia - facebook.com facebook Taranto dice NO agli animali nei circhi e sollecita il Governo a vietarli definitivamente x.com